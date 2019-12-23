23 Aralık 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

Süper Lig'de evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı devirerek ligde 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı. Ocak ayı transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip Milan'ın yıldızı ile anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:29
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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti...

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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

On binlerce Fenerbahçe taraftarları, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylerken, sarı laciverliler lider Sivasspor'a bir adım daha yaklaştı...

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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim, bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyordu..

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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendi...

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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...

Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

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