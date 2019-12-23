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Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı...
Süper Lig'de evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı devirerek ligde 3. sıraya yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı. Ocak ayı transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli ekip Milan'ın yıldızı ile anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:29
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