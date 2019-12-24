Derbi canavarı Fenerbahçe
Beşiktaş'ı 3-1 yenen F.Bahçe derbilerdeki üstünlüğünü devam ettirdi. Sarı-lacivertliler, ligdeki son 17 derbide sadece 1 kez yenildi. Kadıköy’de ise Beşiktaş ve Galatasaray’a ezici üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 4 yılda G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 17 derbide sadece 1 kez mağlup olurken; 5 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Tek yenilgi 5 Şubat 2018'de 3-1'lik skorla Beşiktaş'tan alındı. G.Saray'a karşı da önemli bir seri yakalayan Kanarya, ezeli rakibine ligde 5 yıldır kaybetmiyor. Son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom'da 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonraki 10 randevuda 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. F.Bahçe, Kadıköy'de ise rakiplerine gün göstermiyor. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a 15 yıldır (11 galibiyet, 7 beraberlik), G.Saray'a ise 20 yıldır (15 galibiyet, 8 beraberlik) yenilmiyor.
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