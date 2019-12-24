24 Aralık 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal rakamlarla konuşacak

Yanal rakamlarla konuşacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'de gözler teknik direktör ’da... ’ı yenerek rahatlayan tecrübeli hoca, basın toplantısında eleştirileri yanıtlayıp, istatistiklerle ‘En iyi biziz!’ diyecek.

galibiyetiyle 'istifa' baskısından kurtulan , hafta içinde basın toplantısı yapacağını açıklamıştı. Derbi galibiyetiyle yeniden güven tazeleyen tecrübeli hoca, medyanının karşısına eli güçlü çıkacak. Kendisine ve takımına yöneltilen eleştirilerin büyük çoğunluğunun 'haksız ve maksatlı' olduğunu dile getirmesi beklenen Yanal, istatistiklerle de bunu örnekleyecek. Puan kaybettikleri maçların çoğunda da iyi oynadıklarını, sakatlık ve cezalardan çok çektiklerini anlatacak olan başarılı çalıştırıcı, liderin 6 puan gerisinde olmalarına rağmen ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını vurgulayıp, şampiyonluk mesajı verecek.

İŞTE O İSTATİSTİKLER:

* Bu sezon 'de iç sahada en fazla gol atan (24) takım.

* En fazla net gol pozisyonuna giren (59) takım.

* En yüksek gol beklentisi yakalayan (38.82 xG) takım.

* En fazla şut çeken (280) ve bu şutlarda en fazla isabet bulan (100) takım.

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