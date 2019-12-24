Ersun Yanal rakamlarla konuşacak
Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Ersun Yanal’da... Beşiktaş’ı yenerek rahatlayan tecrübeli hoca, basın toplantısında eleştirileri yanıtlayıp, istatistiklerle ‘En iyi biziz!’ diyecek.
Beşiktaş galibiyetiyle 'istifa' baskısından kurtulan Ersun Yanal, hafta içinde basın toplantısı yapacağını açıklamıştı. Derbi galibiyetiyle yeniden güven tazeleyen tecrübeli hoca, medyanının karşısına eli güçlü çıkacak. Kendisine ve takımına yöneltilen eleştirilerin büyük çoğunluğunun 'haksız ve maksatlı' olduğunu dile getirmesi beklenen Yanal, istatistiklerle de bunu örnekleyecek. Puan kaybettikleri maçların çoğunda da iyi oynadıklarını, sakatlık ve cezalardan çok çektiklerini anlatacak olan başarılı çalıştırıcı, liderin 6 puan gerisinde olmalarına rağmen ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını vurgulayıp, şampiyonluk mesajı verecek.
İŞTE O İSTATİSTİKLER:
* Bu sezon Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan (24) takım.
* En fazla net gol pozisyonuna giren (59) takım.
* En yüksek gol beklentisi yakalayan (38.82 xG) takım.
* En fazla şut çeken (280) ve bu şutlarda en fazla isabet bulan (100) takım.
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