24 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...
Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde ilk yarının bitimine 1 hafta kala zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'nin iki yıldızı gösterdikleri performansla Galatasaray'ı pişman etti. Bu isimlerin oynadıkları futbol sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:21
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