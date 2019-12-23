24 Aralık 2019, Salı

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ligde ilk yarının bitimine 1 hafta kala zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'nin iki yıldızı gösterdikleri performansla Galatasaray'ı pişman etti. Bu isimlerin oynadıkları futbol sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 21:21
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 gibi net bir skorla yendi.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kruse, Ozan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Atiba'dan geldi.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...
Birçok sakat oyuncusu bulunan Ersun Yanal Rodrigues'in yokluğunda sol açıkta Tolga Ciğerci'yi oynattı.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...
Sarı Lacivertli ekipte performansı ile taraftarı mest eden oyuncuların en başında Ozan Tufan, Vedat, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz geliyor.
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında flaş detay! Galatasaray'ı pişman ettiler...

TOLGA CİĞERCİ'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Tolga Ciğerci uzun bir sakatlık döneminden sonra müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.
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