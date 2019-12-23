23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Stimac'la yolları ayırdı

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla yolları ayırdı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Beko Basketbol Takımı, Sırp pivot 'la sözleşme uzatmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başı 3 aylık sözleşme yaptığı Sırp pivotla yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başı 3 aylık sözleşme imzalanan ve kontratı biten Stimac'la yola devam edilmeyeceği duyurularak, " ile kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Stimac, Fenerbahçe Beko'yla THY Avrupa Ligi'nde 8, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Avrupa'da 4.6 sayı ortalaması yakalayan Stimac, ligde ise maç başına 5.7 sayı üretti. Stimac, Avrupa Ligi'nde ASVEL deplasmanında attığı 21 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelmişti.

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