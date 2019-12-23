Fenerbahçe Beko Stimac'la yolları ayırdı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Sırp pivot Vladimir Stimac'la sözleşme uzatmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon başı 3 aylık sözleşme yaptığı Sırp pivotla yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon başı 3 aylık sözleşme imzalanan ve kontratı biten Stimac'la yola devam edilmeyeceği duyurularak, "Vladimir Stimac ile kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Stimac'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.
Stimac, Fenerbahçe Beko'yla THY Avrupa Ligi'nde 8, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 maça çıktı. Avrupa'da 4.6 sayı ortalaması yakalayan Stimac, ligde ise maç başına 5.7 sayı üretti. Stimac, Avrupa Ligi'nde ASVEL deplasmanında attığı 21 sayıyla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı