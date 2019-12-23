23 Aralık 2019, Pazartesi
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Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla sarı-lacivertiler oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç kaydetti. Beşiktaş'ın ise tek golü Atiba'dan geldi. Spor yazarları da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan zorlu karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili çarpıcı yorumlar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:49
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