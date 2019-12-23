Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Beşiktaş kötü oynayarak kaybetti. Fenerbahçe istedi ve kazandı. Ancak Cüneyt Çakır maçın başında Vida'ya yapılan buz gibi penaltıyı verse, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce Diaby'e yapılan faul için bir zahmet VAR'a gitse belki de maçın skoru böyle olmayacaktı.