21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

UEFA’dan 9.5 milyon euro

UEFA’dan 9.5 milyon euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi.

, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 'ya elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış, son 32 turunda Zenit'e 1-0 ve 1-3'lük skorlarla elenmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu! Derbi öncesi Emenike'nin paylaşımı olay oldu!
Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam Tecrübeli oyuncudan Ersun Yanal'a: Beni oynat hocam
Vedat Muriç Kosova'da yılın futbolcusu seçildi! Vedat Muriç Kosova'da yılın futbolcusu seçildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör