21 Aralık 2019, Cumartesi
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UEFA’dan 9.5 milyon euro
Giriş Tarihi: 21.12.2019
UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi.
UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış, son 32 turunda Zenit'e 1-0 ve 1-3'lük skorlarla elenmişti.
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