UEFA’dan 9.5 milyon euro

UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi.

UEFA, 2018-19 sezonunda Avrupa kupalarında elde edilen gelirleri açıkladı. Fenerbahçe'nin kasasına 9.5 milyon euro girdiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış, son 32 turunda Zenit'e 1-0 ve 1-3'lük skorlarla elenmişti.