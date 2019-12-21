Yeni kriz çıkar

Fenerbahçe, TFF’nin kulüp harcama limitini artırmasıyla ilgili bir talebinin olmadığını açıkladı. Bu modelin çözüm getirmek yerine yeni sorunlara sebep olacağını ileri sürdü.

Fenerbahçe, TFF'nin kulüp harcama limiti talimatında yaptığı değişiklikle ilgili bir taleplerinin olmadığını açıkladı. Sarı- lacivertliler, bu modelin Türk Futboluna kalıcı çözüm getirmeyeceğini savunarak, yeni sorunlara sebep olacağını ileri sürdü. Kulübün resmi sitesinde, "Son günlerde kulübümüzle ilişkilendirilen, hiçbir dayanağı bulunmayan ve bilinçli olarak yapıldığını düşündüğümüz yanıltıcı söylemlerle ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve daha da önemlisi yakın gelecekte karşılaşılması muhtemel bir kriz hakkında Türk Futbolunun dikkatini çekmek amacıyla bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur" ifadeleriyle yapılan açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi:

TFF, UZLAŞILAN TASLAĞI DEĞİŞTİRDİ

"Geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı esas ve ilkelerinin oluşturulmasında kulübümüz öncü rol oynamıştır. Yeni taslak, sektörü finansal darboğazdan kurtarmayı amaçlarken, Türk futbolunun gerçekleriyle de örtüşecek kalıcı bir çözüm hedeflenerek hazırlanmıştır. Ancak daha sonra, hazırlanan bu talimat taslağı, üzerinde TFF tarafından yapılan değişiklikler sonucu yürürlüğe girmiştir. Ortaya çıkan bu farklı modelin, Türk Futboluna kalıcı bir çözüm getiremeyeceği gibi, birçok yeni soruna sebebiyet verebileceği de açıkça görülmektedir. Aynen şu günlerde yaşanan tartışmalarda olduğu gibi...

SON YIL KİMSENİN LİMİTİ KALMAZ

Konunun daha anlaşılabilir olması adına bir örnek vermek isteriz; Kredi anapara geri ödemelerinin kulüplerin harcama limitine indirim konusu yapıldığı bu farklı modelde, finansal borçlarını yeniden yapılandıran kulüpler için, anapara geri ödemesi yapılmayan ilk iki senede harcama limitleri açısından bir rahatlama sağlanmaktadır. Ancak, kalan 3 seneye ertelenen bakiye borç geri ödemeleri nedeniyle, özellikle en büyük geri ödemenin yapılacağı son yılda harcama limitlerinin eksi çıkacağı bugünden görülmektedir. Diğer bir deyişle, yapılandırmanın son yılı olan 5. yılda birçok kulübün harcama limiti kalmayacak, dolayısıyla profesyonel futbol faaliyeti yürütülmesi çok güç hale gelecektir."

TRANSFERLE İLGİSİ YOK

Endişelerini, TFF'ye sözlü ve yazılı olarak bildirdiklerini belirten sarı-lacivertli kulüp, şöyle devam etti: "Konuyu devre arası transferleriyle rekabette avantaj sağlamak için, dar açıdan ve kısa vadeli çıkarlar gözeterek değerlendirmek son derece isabetsiz ve yanlıştır. F.Bahçe olarak önerimiz, mevcut modelin, finansal Yeniden Yapılandırma ile aynı temele oturacak, yıllardır birikerek gelen finansal sorunlara, uzun vadeli kalıcı çözüm getirecek şekilde, tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşecek çalıştaylar sonrasında geliştirilerek doğru bir kurguya oturtulmasıdır... Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, limit aşım müsadesinin %30'dan %40'a çıkarılması ile ilgili bir talebimiz olmadığı gibi; %40'tan %30'a indirilmesinde de bir talebimiz bulunmamaktadır.

İLERİYE ATILMAMALI

Fenerbahçe, "İleride büyük açmazlara neden olacağı açıkça görülen bu sorun, zamanı geldiğinde bakarız mantığı ile değil, sürecin başında tespit edilmek ve tedavisi geliştirilmek suretiyle ele alınmalıdır" dedi.