21 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kaan ve Ömer'e milli davet

Kaan ve Ömer'e milli davet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Fenerbahçe 17 ve 19 Yaş Altı Futbol Takımları'nın yetenekli isimleri Kaan Öztürk ve Ömer Faruk Beyaz, U17 'nın 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçe 17 ve 19 Yaş Altı Futbol Takımları'nın yetenekli isimleri Kaan Öztürk ve Ömer Faruk Beyaz, U17 'nın 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Öztürk ve Beyaz, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması!
G.Saray'lı eski yıldızdan şok sözler! G.Saray'lı eski yıldızdan şok sözler!
İşte Fenerbahçe'nin derbide en büyük avantajı! İşte Fenerbahçe'nin derbide en büyük avantajı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör