Kaan ve Ömer'e milli davet

Fenerbahçe 17 ve 19 Yaş Altı Futbol Takımları'nın yetenekli isimleri Kaan Öztürk ve Ömer Faruk Beyaz, U17 Milli Takımı'nın 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Fenerbahçe 17 ve 19 Yaş Altı Futbol Takımları'nın yetenekli isimleri Kaan Öztürk ve Ömer Faruk Beyaz, U17 Milli Takımı'nın 21-26 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi. Öztürk ve Beyaz, 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.