20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık”

Ersun Yanal'dan derbi yorumu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2019

’in 8. haftasında Denizlispor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden ’de Teknik Direktör , “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk” dedi.

Denizlispor sahasında karşılaştığı 'ye ilk ve ikinci yarıda yediği iki gol ile mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe , kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, "Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0'dan sonra oyunu biraz geriye düşürdük. İstediğimiz oyunun rahatlığını alacağımız dakikada, o rahatlılığı takımda yapamadık. Katılan oyuncularımız ve gelecek olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi bu gün bu kazanmayı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu kazanmanın öz güveni ile hepsi bir adım öne çıkıp hedefimize bir adım daha yürümek adına güzel bir akşamdı" dedi.

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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı yorumu

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş arasındaki ile ilgili de gazetecilerin 'Ne söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt veren Yanal, "Futbolun kazanacağı bir maç olmasını diliyorum, futbol kazansın ve futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın, sadece futbol konuşulup oynansın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın sadece futbol konuşalım, işimiz sadece futbol olsun" şeklinde konuştu.

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