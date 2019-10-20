Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Florin Andone gündemden düşmüyor... Sivasspor karşısında kaydettiği 2 gol ve gösterdiği etkili performansla hem galibiyetin mimarı olan hem de sarı-kırmızılı taraftarların övgülerini toplayan Rumen golcü ile ilgili flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...