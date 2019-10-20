20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Florin Andone gündemden düşmüyor... Sivasspor karşısında kaydettiği 2 gol ve gösterdiği etkili performansla hem galibiyetin mimarı olan hem de sarı-kırmızılı taraftarların övgülerini toplayan Rumen golcü ile ilgili flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:25
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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Galatasaray'ın transfer sezonunda neredeyse tek gündemi Radamel Falcao'ydu.

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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Yönetim, Kolombiyalı yıldız için Monaco-İstanbul arasında mekik dokurken taraftarlar da Falcao'nun yolunu gözlüyordu.

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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Haftalar süren gürültü patırtı sırasında sarı-kırmızılılar Brighton Albion'dan Florin Andone diye bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Falcao için 25 bin taraftar havaalanına koşarken, Andone sessiz sedasız Florya'nın yolunu tutmuştu.

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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!

Beklentilerin tavan yaptığı Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı beş maçta sadece 1 gol atarken, Florin Andone, Sivasspor maçında attığı 2 golle takımına üç puanı kazandıran isim oldu.

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