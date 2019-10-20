20 Ekim 2019, Pazar
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Andone için flaş Fenerbahçe iddiası!
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldiği Demir Grup Sivasspor 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Florin Andone gündemden düşmüyor... Sivasspor karşısında kaydettiği 2 gol ve gösterdiği etkili performansla hem galibiyetin mimarı olan hem de sarı-kırmızılı taraftarların övgülerini toplayan Rumen golcü ile ilgili flaş bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 20.10.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 14:25
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