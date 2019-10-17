Fenerbahçe'nin THY EuroLeague 3. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı ve 87-80 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Nando de Colo "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

Fenerbahçe, ilk 2 haftasında sahadan mağlup ayrıldığı THY EuroLeague'in 3. haftasında sahasında İspanya'nın Baskonia ekibini konuk etti.

Mücadelede 39 sayı kaydederek kariyer rekoru kıran Fransız oyun kurucu Nando de Colo mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Nando De Colo, "Harika hissediyorum. 2 mağlubiyetle başlamak zor. Taraftarın desteğiyle kazandık. Yürümeye devam etmeliyiz. Günbegün ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic ise, "Nando De Colo antrenmanda da aynı şekilde çalışıyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. İlk geldiği gün onun ne kadar hızlı öğrendiğini anladık. Umarım böyle oynamaya devam eder." yorumunu yaptı.