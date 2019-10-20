20 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! "Vatan size minnettar"
Süper Lig'İn 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi. Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.
Giriş Tarihi: 20.10.2019 20:14
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