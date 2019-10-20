20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! "Vatan size minnettar"

Süper Lig'İn 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi. Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 20:14
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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maç öncesi iki takım da ısınmak için sahaya çıkarken, önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Fenerbahçeli oyuncular, Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amaçlı giydikleri tshirtlerle ısınmaya çıktı.

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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Sarı-lacivertli oyuncuların giydiği tshirtlerin üstünde selam veren bir asker ve "Vatan Size Minnettar" yazısı yer aldı.

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Fenerbahçe'den Mehmetçiklere destek! Vatan size minnettar

Sarı Kanaryaların bu anlamlı davranışı büyük bir beğeni topladı.

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