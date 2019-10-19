19 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçı kafilesine alınmadı

F.Bahçe'de bir sakatlık daha! Yıldız isim kadroya alınmadı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019

'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de sakatlık şoku yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenmanda kasığındaki ağrı nedeniyle yer almayan , Denizlispor maçı kafilesine alınmadı.

, 'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği 'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

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MAX KRUSE KADRODA YOK

TRT Spor'un haberine göre, 'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği bildirildi.

Bilindiği gibi Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti. Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı. Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine 'da devam edilecek.

DIRAR'IN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde eksik olarak göze çarpıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan 'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

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