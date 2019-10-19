Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, kritik Denizli deplasmanında galibiyetle ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve ilk iki maçını kazanmasının ardından oynadığı 5 maçtan da galibiyet çıkartamayan Denizlispor ise Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ile birlikte çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Mehmet Özdilek ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle Denizli kafilesinde yer almayan Max Kruse'nin yerine ilk 11'de sürpriz bir isme yer verdi. İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





