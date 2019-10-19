19 Ekim 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, kritik Denizli deplasmanında galibiyetle ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve ilk iki maçını kazanmasının ardından oynadığı 5 maçtan da galibiyet çıkartamayan Denizlispor ise Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ile birlikte çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Kritik mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri Mehmet Özdilek ve Ersun Yanal, sahaya sürecekleri 11'leri netleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle Denizli kafilesinde yer almayan Max Kruse'nin yerine ilk 11'de sürpriz bir isme yer verdi. İşte Denizlispor-Fenerbahçe maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:25
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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de pazar günü 39. kez karşı karşıya gelecek.

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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.

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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galibiyete ulaşamadı.

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Ersun Yanal'dan son dakika değişikliği! İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i

Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 10 randevudan 7'sini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.

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