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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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