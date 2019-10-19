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FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Fenerbahçe Denizlispor maçına hazır
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 19.10.2019

, 'in 8. haftasında yarın ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

- karşılaşması, yarın saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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