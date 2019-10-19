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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve adı Mesut Özil, Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden iki sürpriz transfer hamlesi geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:38
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