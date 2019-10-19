19 Ekim 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına erken başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden ve adı Mesut Özil, Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerden iki sürpriz transfer hamlesi geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:38
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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Son olarak sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçına çevrildi.

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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Mutlak şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giriş yapan sarı-lacivertliler, kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak hem kötü gidişatı bitirmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Fenerbahçe'de sakat oyuncularının takıma dönmesiyle eli rahatlayan teknik direktör Ersun Yanal, bir yandan da ocak ayı ve sezon sonu için kadro planlamasını oluşturuyor.

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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Kanarya'nın ara transferdeki önceliği ise sol bek transferi... Sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığının ardından sol beksiz kalmış ve bu bölgede Nabil Dirar'ı kullanmak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti

Ocak ayında mutlaka bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isimse Aleksandar Kolarov...

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