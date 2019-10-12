12 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ada basını duyurdu! Mesut Özil ve Fenerbahçe...

Ada basını duyurdu! Mesut Özil ve Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.10.2019

, 'e için kapıyı açtı. İngiliz basınından , yıldız futbolcuya, Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması için izin verildiğini duyurdu. Topun artık yönetimde olduğu belirtiliyor.

İngiltere'nin gazetesi 'in 'e ile görüşmelere başlaması için izin verdiğini duyurdu. Haberde, teknik direktör Unai Emery'nin tecrübeli oyuncunun idman performansını yeterli bulmadığı, bu nedenle mevkisinde Dani Ceballos ile Joe Willock'a şans verdiği hatırlatıldı. Arsenal'in eski yıldızı Ray Parlour da, "Genç oyuncuların performansı gerçekten etkileyici. Mesut Özil artık kadroya bile giremiyor. Bence Arsenal'deki kariyerinin sonuna geldi" yorumunu yaptı.

İNDİRİM YAPARSA OLUR

Özil'i gözden çıkaran Arsenal'in bu karar ile oyuncunun önünü açtığı belirtildi. Fenerbahçe, Mesut'u maaşında indirime gitmesi halinde renklerine bağlamayı planlıyor. 30 yaşındaki on numara, Arsenal'de haftada 350 bin pound kazanıyor. Gunnerlar'ın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul edeceği belirtiliyor. Başkan , Winwin kampanyası programında gündeme gelen Mesut Özil için, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" demişti

Bu sezon sadece 2 maçta toplam 142 dakika şans bulan Mesut Özil skor katkısı yapamadı. Gurbetçi yıldız, 2013'te 'den 47 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Arsenal'deki 6 sezonunda ise 233 kez forma giyip, 43 gol ve 74 asist üretti. Toplamda 117 gole katkı sağladı.

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