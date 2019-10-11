Kolarov'dan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar başladı. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Sırp savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov'u takıma kazandırmak için uzun uğraşlar vermiş ancak İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer askıya alınmıştı. Ülkesi Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 19:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





