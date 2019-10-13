13 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü

Fenerbahçeli Sadık'ın acı günü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.10.2019

Fenerbahçeli futbolcu 'ın kayınpederi (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle 'da tedavi gören Çiftpınar'ın kayınpederi , sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekşi'nin cenazesi bugün Veli Efendi Bağ Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

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