Fenerbahçe'de gençler Aslan avladı

Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 80-60 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 80-60 mağlup etti. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını da 41-28 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte İsmail Karabilen 20 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ile sahanın yıldızı oldu.