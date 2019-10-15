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Fenerbahçe'de gençler Aslan avladı
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 80-60 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gençler Ligi Normal Sezon A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı deplasmanda 80-60 mağlup etti. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını da 41-28 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte İsmail Karabilen 20 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ile sahanın yıldızı oldu.
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