11 Ekim 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Mevlüt Erdinç: Gole açım

Mevlüt Erdinç: Gole açım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.10.2019

'de kulübeye hapsolan , teknik direktör 'a mesaj yolladı: “Buraya gelirken forma savaşının olacağını biliyordum. Muriç’e saygı duyuyorum ama forvetler golle nefes alır. Bir an önce çubuklu ile golleri atmak istiyorum”

'nin sezon başında 'den kadrosuna kattığı , hedefinin şampiyonluk yürüşünde pay sahibi olmak olduğunu söyledi. 'nin en büyük kulübüne geldiğini belirten gurbetçi futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Her pozisyonda savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Muric ile çalışmak beni daha da motive ediyor. Ona saygı duyuyorum. Çubuklu ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum" dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"

Türkiye'de ve Başakşehir formaları giyen Mevlüt, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün başka olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım. Lig uzun bir maraton. Takıma üçüncü hafta itibarı ile katıldım. İstediğim kadar forma giyememiş (3 maçta toplam 22 dakika şans buldu) olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım ar kadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum."

İKİ MAÇ DA ZORLU

Mevlüt, ay-yıldızlıların EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve ile yapacağı maçlarla ilgili olarak, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe... Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken... Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses... Fenerbahçe'de flaş gelişme! Rodrigues ve Moses...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör