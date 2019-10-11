Mevlüt Erdinç: Gole açım

Fenerbahçe'de kulübeye hapsolan Mevlüt Erdinç, teknik direktör Ersun Yanal'a mesaj yolladı: “Buraya gelirken forma savaşının olacağını biliyordum. Muriç’e saygı duyuyorum ama forvetler golle nefes alır. Bir an önce çubuklu ile golleri atmak istiyorum”

Fenerbahçe'nin sezon başında Başakşehir'den kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç, hedefinin şampiyonluk yürüşünde pay sahibi olmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirten gurbetçi futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Her pozisyonda savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Muric ile çalışmak beni daha da motive ediyor. Ona saygı duyuyorum. Çubuklu ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum" dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK"

Türkiye'de Antalyaspor ve Başakşehir formaları giyen Mevlüt, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün başka olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım. Lig uzun bir maraton. Takıma üçüncü hafta itibarı ile katıldım. İstediğim kadar forma giyememiş (3 maçta toplam 22 dakika şans buldu) olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım ar kadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum."

İKİ MAÇ DA ZORLU

Mevlüt, ay-yıldızlıların EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlarla ilgili olarak, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır" yorumunu yaptı.