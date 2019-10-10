10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan ancak son haftalarda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Audi Cup'ta sakatlanan ve alternatifi olmayan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle transferde önceliği sol bek pozisyonuna verdi. Adı yaz transfer döneminde Aleksandar Kolarov ile anılan ancak Sırp oyuncunun transferini bitiremeyen Kanarya, aradığı sol beki buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 21:17
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Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Sezona silbaştan bir kadro ile mutlak şampiyonluk hedefiyle giren sarı-lacivertliler Süper Lig'in 7. haftasında 11 puanla 5. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Baskılı oyununun meyvelerini şu ana kadar alamayan Fenerbahçe'de hücumdaki çeşitlilik memnuniyet yaratırken savunma hattındaki zaafiyet göze çarptı.

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Ersun Yanal'ın savunma kurgusundaki planları bozarken o bölgede Nabil Dirar görev aldı.

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Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Faslı futbolcunun fedakarlık yaparak iğnelerle oynadığı ortaya çıktı ve deneyimli isim milli arada ameliyat oldu.

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