Fenerbahçe sol bekini buldu! Herkes Kolarov'u beklerken...

Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan ancak son haftalarda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Audi Cup'ta sakatlanan ve alternatifi olmayan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle transferde önceliği sol bek pozisyonuna verdi. Adı yaz transfer döneminde Aleksandar Kolarov ile anılan ancak Sırp oyuncunun transferini bitiremeyen Kanarya, aradığı sol beki buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 21:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





