15 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak olan , hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

ZAJC, EMRE VE DİRAR TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan , Miha Zajc ve çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren takıma dahil oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Slovenya Milli Takımı'nda bulunan Mihj Zajc takıma dahil olarak çalışmalara başladı. A Milli Takımda yer alan ve sol kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu ile çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ise takıma katılarak tedavileri başladı. Fenerbahçe'de kasığında ağrı bulunan Max Kruse ise çalışmalarını özel porgram dahilinde sürdürdü.

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