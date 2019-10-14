14 Ekim 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç gollerine devam ediyor

Vedat Muriç gollerine devam ediyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

Vedat Muriç, Milli Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda Karadağ ile oynadığı maçta takımın 2. golünü attı ve 6 maçında 4. golünü kaydetti.

'nın golcü futbolcusu Vedat Muriç durdurulamıyor. Sarı-lacivertli forma ile attığı goller ve savaşçı yapısı ile taraftarın sevgilisi konumuna gelen 1994 doğumlu santrfor, milli takımda da gollerine devam ediyor. EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda Kosova'nın Karadağ'ı konuk ettiği maçta Vedat Muriç takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Süper Lig'de ilk 7 haftada 3 gol 1 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı golcü, milli takımda 6'ıncı maçında 4'üncü golünü kaydetti. Vedat Muriç attığı bu golle , Çekya ve İngiltere'den sonra Karadağ'ı da boş geçmemiş oldu.

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