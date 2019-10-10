1 milyon euro için 5 gün

UEFA'nın Fenerbahçe'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 Ekim'e kadar Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. Yönetimden henüz ses yok.

UEFA'nın Fenerbahçe'nin Avrupa gelirlerinden kesileceğini açıkladığı 2 milyon euro için getirdiği, "15 Ekim'e kadar Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci tamamlanırsa ceza 1 milyon euro'ya düşecek" istisnasının dolmasına 5 gün kaldı. Yönetimden henüz ses yok.