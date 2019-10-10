10 Ekim 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Tarsus maçı Mersin’de
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Ziraat Türkiye Kupası'da Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'da Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"