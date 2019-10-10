Fenerbahçe'nin Tarsus maçı Mersin’de

Ziraat Türkiye Kupası'da Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'da Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.