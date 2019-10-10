10 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Tarsus maçı Mersin’de

Tarsus maçı Mersin’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Ziraat Türkiye Kupası'da ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'da ile Fenerbahçe arasında oynanacak 4. tur maçı, Mersin Stadı'nda oynanacak. Tarsus yönetimi, şehir sta dının ışıklarının yetersiz olması ve yoğun bilet talebi nedeniyle bu kararı aldı.

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