Çağlar Söyüncü: Lineker'den böyle sözler duymak gurur verici!

Leicester City forması giyen Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, Arnavutluk ile oynayacağımız milli maç öncesi konuştu. Çağlar, kendisinden övgüyle söz eden Gary Lineker'le ilgili "İngilizlerin efsane isminden bunları duymak gurur verici" dedi.

Milli Takımın yıldızlarından Çağlar Söyüncü, Arnavutluk ile oynayacağımız EURO2020 maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gary Lineker ile tanışma fırsatımız tabii ki olmadı. O da eski bir Leicester oyuncusu. Leicester maçlarını ayrı izliyor. Gerçekten İngilizlerin büyük bir oyuncusu ve efsanesi diyebilirim.

Ondan böyle sözler duymak çok hoş. İngiltere efsanesinden Bir Türk olarak böyle sözleri duymak gurur verici. Ama bunu devam ettirebilmek önemli. Daha 8 hafta oldu. Sezon sonuna kadar devam ettirmek önemli. Şu an için her şey iyi gidiyor."

"EN PAHALI STOPERİN YERİNE OYNUYORUM"

"Her futbolcuya baskı olabilir. Çünkü dünyanın en pahalı stoperinin yerine oynuyorsunuz. Tabii ki de baskı oluyor.Zaten öyle bir durum olmasa Premier Lig'de oynadığınız için bir baskı oluyor. Fakat, futbolcusunuz ve bunların altından gelmelisiniz. Büyük futbolcular büyük eleştiriler alıyor. Ben de elimden geldiğince bana verilenleri yapmaya çalışıyorum. İlk önce işime bakıyorum. Takım arkadaşlarım ve hocalarım bana yardımcı oluyor. Takım olarak çok iyi başladığımızı düşünüyorum. İyi bir arkadaşlık ortamımız var."

"FRANSA'YI YENDİĞİMİZ GÜNÜ YAŞAMAYAN BİLEMEZ"

"Dorukhan inşallah en kısa sürede aramıza dönecektir. İyileşip beraber Avrupa Şampiyonası'na gideriz inşallah. Hedefimiz Arnavutluk maçını kazanmak. Sonra Fransa maçına bakacağız. Her şey olabilir maçlarda. Elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnanarak hocamızın verdiği taktikle çıkıp kazanmak istiyoruz.

Fransa ile biz 15 puandayız ve çekişmeli gidiyoruz. Onların bizi düşünmesi normal. 1 mağlubiyet aldık sadece. Konya halkına çok teşekkür ediyoruz tabii. Fransa'yı yendiğimiz o günü yaşamayan bilemez. Hele 2. golden sonra. Taraftara teşekkür ederiz. Unutulmaz bir maçtı. İnşallah böyle maçları çok oynayacağız."