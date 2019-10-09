09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Ülker Stadyumu'nda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, A Millilerimiz Arnavutluk karşısına nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? İşte, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk planı ve ilk 11'imiz...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:14
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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Moldova'yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül'de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut'u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadroya dahil eden deneyimli teknik adamın, Leicester City'de harika bir sezon geçiren sol ayaklı stoper Çağlar Söyüncü'yü sol beke çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

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Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Sağ bekte Zeki Çelik'in, Merih ile Kaan Ayhan'ın da savunmanın ortasında oynayacağı konuşuluyor.

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