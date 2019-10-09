09 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...
Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Ülker Stadyumu'nda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, A Millilerimiz Arnavutluk karşısına nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? İşte, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk planı ve ilk 11'imiz...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 15:14
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"