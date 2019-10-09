Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...

Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Ülker Stadyumu'nda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, A Millilerimiz Arnavutluk karşısına nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? İşte, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk planı ve ilk 11'imiz...