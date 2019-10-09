09 Ekim 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ameliyat edildi!

Fenerbahçe'ye şok! 1 ay sahalardan uzak kalacak
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 09.10.2019

'de kasık ağrıları olan , çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı. 'de geride kalan 7 haftada 2 golü bulunan Faslı futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

'nin tecrübeli futbolcusu , ameliyat edildi.

Kasık bölgesinde ağırları bulunan 33 yaşındaki futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi ve tedavisine başlandı.

Faslı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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ZORUNLULUKTAN SOL BEKTE GÖREV ALDI

Genellikle sağ bek ve sağ kanat mevkisinde oynayan Nabil Dirar, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle sol bekte görev yaptı.

Dirar, sol bek oynadığı 7 karşılaşmada 2 gollük bir performans sergiledi.

HASAN ALİ AMERİKA'DA

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Hasan Ali Kaldırım ise tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kaldırım'ın milli takım arasından sonra oynanacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

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