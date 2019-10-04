Slimani en iyilerden

Monaco'da ikinci baharını yaşayan İslam Slimani'ye takım arkadaşı Aleksandr Golovin'den övgü geldi. Rus oyuncu, "İslam Slimani ve Ben Yedder bu takımın en iyi oyuncularından. Umarım birlikte bu sezon çok gol atacaklar" diye konuştu. Slimani 5 maçta 4 gol, 4 asiste imza atmıştı.

Monaco'da ikinci baharını yaşayan İslam Slimani'ye takım arkadaşı Aleksandr Golovin'den övgü geldi. Rus oyuncu, "İslam Slimani ve Ben Yedder bu takımın en iyi oyuncularından. Umarım birlikte bu sezon çok gol atacaklar" diye konuştu. Slimani 5 maçta 4 gol, 4 asiste imza atmıştı.