08 Ekim 2019, Salı
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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'i yeniden şekillendiriyor. Milli aranın ardından deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların Denizli maçına kadar yetişecek olması teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 18:38
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