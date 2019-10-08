Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'i yeniden şekillendiriyor. Milli aranın ardından deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların Denizli maçına kadar yetişecek olması teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...