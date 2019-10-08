08 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'i yeniden şekillendiriyor. Milli aranın ardından deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilerde sakat oyuncuların Denizli maçına kadar yetişecek olması teknik heyeti sevindirirken, tecrübeli teknik adamın ilk 11'de radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 18:38
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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yapan buna karşın takip eden 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, gidişatı değiştirmek amacıyla rotasyon kararı aldı.

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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Yanal, milli aranın ardndan oynanacak Yukatel Denizlispor maçında savunma ve orta saha bölgesinde değişikliklere gidecek.

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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Ersun Yanal, stoper bölgesinde Zanka'nın yanına yeni transfer Adil Rami veya Serdar Aziz'i monte edecek.

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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Denizlispor karşılaşmasına kadarki sürede antrenmanlarda bu iki oyuncu üzerinde duracak olan Yanal, beklentilerine en iyi karşılığı veren ismi, Zanka ile birlikte savunmanın göbeğinde sahaya sürecek.

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Ersun Yanal'dan dev rotasyon! 3 isim kulübeye dönüyor

Deneyimli çalıştırıcının bu kararı Jailson'un stoper mevkiinde yaptığı kritik hatalar sebebiyle aldığı belirtildi.

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