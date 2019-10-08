08 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal ipleri sıklaştırıyor

Ersun Yanal ipleri sıklaştırıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası hesaplar şaştı... 5 haftada kaybedilen 10 puanla zirve yarışındaki rakiplere karşı elde edilen avantaj heba edildi. Artık hata+mazeret yasak. maçı yeni milat olacak.

Lige 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla erken havaya girmişti. Ancak son 5 haftada işler tersine döndü. Kanarya bu dönemde sadece MKE Ankaragücü'nü 'de 2-1 yenebilirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Elde edilen avantaj da yitirildi. Lige çok kötü başlayan bile Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden yarışa ortak olurken, toparlandı ve puan sıralamasında 'yi yakaladı.

YENİ SERİ BAŞLATMALIYIZ

ise 12 puana ulaşarak öne geçti. ile puan farkı ise sadece 1... Bu durum sarı-lacivertli kurmayların keyfini kaçırdı. Teknik heyet, futbolcuları son 5 haftada hata limitlerini fazlasıyla doldurdukları konusunda uyararak, Denizlispor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmalarını isteyecek. Milli arada eksikler gözden geçirilirken, yapılacak antrenmanlarla hücumda ve savunmada aksayan yönler tamir edilecek. Hedef; sakatlıkları geçmek üzere olan , Hasan Ali ve Garry Rodrigues'in de katılımıyla maçını alıp, tekrar yükselişe geçmek.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken... İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov'u beklerken...
Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri! Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim sözleri!
F.Bahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti F.Bahçe ara transfer bombasını patlatıyor! Comolli harekete geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör