Ersun Yanal ipleri sıklaştırıyor

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası hesaplar şaştı... 5 haftada kaybedilen 10 puanla zirve yarışındaki rakiplere karşı elde edilen avantaj heba edildi. Artık hata+mazeret yasak. Denizli maçı yeni milat olacak.

Lige 2'de 2 ile iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin takılmasıyla erken havaya girmişti. Ancak son 5 haftada işler tersine döndü. Kanarya bu dönemde sadece MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 yenebilirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 10 puan kaybetti. Elde edilen avantaj da yitirildi. Lige çok kötü başlayan Beşiktaş bile Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle yeniden yarışa ortak olurken, Medipol Başakşehir toparlandı ve puan sıralamasında Fenerbahçe'yi yakaladı.

YENİ SERİ BAŞLATMALIYIZ

Trabzonspor ise 12 puana ulaşarak öne geçti. Galatasaray ile puan farkı ise sadece 1... Bu durum sarı-lacivertli kurmayların keyfini kaçırdı. Teknik heyet, futbolcuları son 5 haftada hata limitlerini fazlasıyla doldurdukları konusunda uyararak, Denizlispor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmalarını isteyecek. Milli arada eksikler gözden geçirilirken, yapılacak antrenmanlarla hücumda ve savunmada aksayan yönler tamir edilecek. Hedef; sakatlıkları geçmek üzere olan Victor Moses, Hasan Ali ve Garry Rodrigues'in de katılımıyla Denizli maçını alıp, tekrar yükselişe geçmek.