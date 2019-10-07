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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken şampiyonluk yarışındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kıran mücadelenin sürdüğü sezonda 7. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte zirve yarışının en büyük adayları olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güncel sıralama ve oranları...

Giriş Tarihi: 07.10.2019 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 18:31
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Süper Lig 'Şampiyonluk' oranlarının değişimi şu şekilde;

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Rizespor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 500.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Göztepe

Eski oran: 500.00 Yeni oran: 300.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Yeni Malatyaspor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 200.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Konyaspor

Eski oran: 300.00 Yeni oran: 150.00

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