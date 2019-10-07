Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken şampiyonluk yarışındaki yarış tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kıran mücadelenin sürdüğü sezonda 7. haftanın sona ermesiyle birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte zirve yarışının en büyük adayları olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güncel sıralama ve oranları...