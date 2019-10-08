08 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Volkan Demirel Liverpool'un idmanlarını izleyecek

Volkan Demirel Liverpool'un idmanlarını izleyecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'de 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen 'in ile birlikte 'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.

Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Volkan geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Comolli ile birlikte 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.
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