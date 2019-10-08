08 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Dirar ile sözleşme uzatılacak mı?

Dirar ile sözleşme uzatılacak mı?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2019

'de teknik direktörlüğe 'ın getirilmesiyle birlikte iyi bir form grafiği yakalayan ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan olan 'ın menajerinin sportif direktör 'ye yeni sözleşme ile ilgili bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de 'ın menajeri. 'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

EMRE DEV MAÇI İZLEDİ

Kaptan Emre Belözoğlu, hafta sonu Serie A'da oynanan İnter- derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından 'a döndü. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadeleyi Juventus deplasmanda 2-1 kazanırken, 6'da 6 yapan İnter bu sezon ilk kez puan kaybetti.

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