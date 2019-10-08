Dirar ile sözleşme uzatılacak mı?

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesiyle birlikte iyi bir form grafiği yakalayan ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan olan Nabil Dirar'ın menajerinin sportif direktör Damien Comolli'ye yeni sözleşme ile ilgili bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Milli maç arasında fırsat bilen menajerler sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Dirar'ın menajeri, sözleşme uzatmayı düşünüp, düşünülmediğini soran bir mesaj gönderdi. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

EMRE DEV MAÇI İZLEDİ

Kaptan Emre Belözoğlu, hafta sonu Serie A'da oynanan İnter- Juventus derbisini izledi. İnter'in eski oyuncusu olarak özel davetle maça giden Belözoğlu, karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndü. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadeleyi Juventus deplasmanda 2-1 kazanırken, 6'da 6 yapan İnter bu sezon ilk kez puan kaybetti.