06 Ekim 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
YÖNETİM MEMNUN OLDU
Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Toplantının uzaması nedeniyle futbolcular kendilerini tribüne çağıran taraftarlara da gidemedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların bu tutumundan ve kenetlenmelerinden çok memnun kaldı.
İNANMAYA DEVAM
Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan bu takıma inanmaya devam etmelerini istedi: "Antalyaspor karşısında her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncular mağlubiyete çok üzüldüler. Yapılacak tek şey bu takıma inanmak ve devam etmek. Bu yoldan asla vazgeçmek yok. İpi göğüsleyeceğiz."
GOLÜ İKRAM EDİYOR
Kanarya bu sezon kalesindeki golleri rakiplerinin becerisinden çok kendi hataları sonucu yiyor. Sarılacivertli ekibin geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü yedi golün beşi ve son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşini Fenerbahçeli futbolcular (%29) yaptı.
Emre Belözoğlu'dan soyunma odasında özel toplantı
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilerek yara alan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ve futbolcular karşılaşmanın ardından bir toplantı gerçekleştirdi.
Soyunma odasında kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde yapılan toplantının 45 dakika sürdüğü bildirildi. Kötü performans gösteren futbolcuların, arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu ise bir konuşma yaparak takıma moral aşıladı.
YÖNETİM MEMNUN OLDU
Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Toplantının uzaması nedeniyle futbolcular kendilerini tribüne çağıran taraftarlara da gidemedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların bu tutumundan ve kenetlenmelerinden çok memnun kaldı.
İNANMAYA DEVAM
Teknik direktör Ersun Yanal, camiadan bu takıma inanmaya devam etmelerini istedi: "Antalyaspor karşısında her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncular mağlubiyete çok üzüldüler. Yapılacak tek şey bu takıma inanmak ve devam etmek. Bu yoldan asla vazgeçmek yok. İpi göğüsleyeceğiz."
GOLÜ İKRAM EDİYOR
Kanarya bu sezon kalesindeki golleri rakiplerinin becerisinden çok kendi hataları sonucu yiyor. Sarılacivertli ekibin geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü yedi golün beşi ve son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşini Fenerbahçeli futbolcular (%29) yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"