06 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'dan soyunma odasında özel toplantı

Emre Belözoğlu'dan soyunma odasında özel toplantı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.10.2019

'in 7. haftasında sahasında 'a 1-0 yenilerek yara alan 'de kaptan ve futbolcular karşılaşmanın ardından bir toplantı gerçekleştirdi.

Soyunma odasında kaptan önderliğinde yapılan toplantının 45 dakika sürdüğü bildirildi. Kötü performans gösteren futbolcuların, arkadaşlarından özür dilediği toplantıda sözü alan kaptan Emre Belözoğlu ise bir konuşma yaparak takıma moral aşıladı.

YÖNETİM MEMNUN OLDU

Belözoğlu'nun "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi. Toplantının uzaması nedeniyle futbolcular kendilerini tribüne çağıran taraftarlara da gidemedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların bu tutumundan ve kenetlenmelerinden çok memnun kaldı.

İNANMAYA DEVAM

Teknik direktör , camiadan bu takıma inanmaya devam etmelerini istedi: " karşısında her türlü organizasyonu denedik ama olmadı. Oyuncular mağlubiyete çok üzüldüler. Yapılacak tek şey bu takıma inanmak ve devam etmek. Bu yoldan asla vazgeçmek yok. İpi göğüsleyeceğiz."

GOLÜ İKRAM EDİYOR

Kanarya bu sezon kalesindeki golleri rakiplerinin becerisinden çok kendi hataları sonucu yiyor. Sarılacivertli ekibin geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü yedi golün beşi ve son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşini Fenerbahçeli futbolcular (%29) yaptı.
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