06 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Aranan ikili: Moss-Rodrigues

Aranan ikili: Moss-Rodrigues
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.10.2019

karşısında iki yıldızın eksikliği fazlasıyla hissedilirken Yanal da bu duruma dikkat çekti: Kanat ataklarımız ve ile çözülecek.

'de mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Ülker Stadı'nda 6. dakikada geriye düşen sarı-lacivertli ekip rakibine karşılık veremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası gözler teknik direktör 'a çevrilirken tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında kanatların iyi çalışmadığını ve sakatlıkları bulunan ve 'i fazlasıyla aradıklarını söyledi. Yanal maçtan sonra, "Kanatlardaki iki oyuncumuz biliyorsunuz sakat... Onları çok aradık" ifadesini kullandı.

TAKIMA KATILACAKLAR

Antalyaspor'un direncini kıramadıklarını kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyunu açmak için her şeyi denedik ama olmadı. Özellikle kanat organizasyonlarını daha becerikli, orijinal oyuncularla oynadığımızda bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı. Rodrigues ve Moses'in milli arada sakatlıktan tamamen kurtulması ve takıma dahil olması bekleniyor. Ayrıca 'ın da kısa bir süre içinde takıma katılması bekleniyor.
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