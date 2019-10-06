06 Ekim 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
TAKIMA KATILACAKLAR
Antalyaspor'un direncini kıramadıklarını kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyunu açmak için her şeyi denedik ama olmadı. Özellikle kanat organizasyonlarını daha becerikli, orijinal oyuncularla oynadığımızda bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı. Rodrigues ve Moses'in milli arada sakatlıktan tamamen kurtulması ve takıma dahil olması bekleniyor. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın da kısa bir süre içinde takıma katılması bekleniyor.
Aranan ikili: Moss-Rodrigues
Giriş Tarihi: 06.10.2019
Antalyaspor karşısında iki yıldızın eksikliği fazlasıyla hissedilirken Yanal da bu duruma dikkat çekti: Kanat ataklarımız Moses ve Rodrigues ile çözülecek.
Fenerbahçe'de Antalyaspor mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Ülker Stadı'nda 6. dakikada geriye düşen sarı-lacivertli ekip rakibine karşılık veremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilirken tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında kanatların iyi çalışmadığını ve sakatlıkları bulunan Moses ve Rodrigues'i fazlasıyla aradıklarını söyledi. Yanal maçtan sonra, "Kanatlardaki iki oyuncumuz biliyorsunuz sakat... Onları çok aradık" ifadesini kullandı.
TAKIMA KATILACAKLAR
Antalyaspor'un direncini kıramadıklarını kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Oyunu açmak için her şeyi denedik ama olmadı. Özellikle kanat organizasyonlarını daha becerikli, orijinal oyuncularla oynadığımızda bu sorunların çözümü daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı. Rodrigues ve Moses'in milli arada sakatlıktan tamamen kurtulması ve takıma dahil olması bekleniyor. Ayrıca Hasan Ali Kaldırım'ın da kısa bir süre içinde takıma katılması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"