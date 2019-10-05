05 Ekim 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Emre Belözoğlu hakkında karar verildi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.10.2019

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'nün  yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu  hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 'nün yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

TAKİPSİZLİK KARARI

Bu kapsamda, ''şüpheli'' sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

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