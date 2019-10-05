05 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman pişmanlığı!
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı cebine koyddu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor 12 puanla 11 puanı bulunan sarı-lacivertli takımın sıralamada üstüne yükseldi. Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman pişmanlığı vardı. İşte sosyal medyada Aykut Kocaman tepkileri...
Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:50
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