Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman pişmanlığı!

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanı cebine koyddu. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor 12 puanla 11 puanı bulunan sarı-lacivertli takımın sıralamada üstüne yükseldi. Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarının Aykut Kocaman pişmanlığı vardı. İşte sosyal medyada Aykut Kocaman tepkileri...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 20:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





