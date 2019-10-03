03 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Tahkim'e gidiyor

Fenerbahçe Tahkim'e gidiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.10.2019

Fenerbahçe, TFF’nin ‘kural hatası yok’ kararına itiraz edeceğini açıkladı. ’nin görüşü ve IFAB ile yapılan yazışmaları talep eden yönetim, “Haklılığımıza güvenimiz tam!..” dedi.

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı "kural hatası" başvurusunu reddetmişti. Sarı-lacivertli yönetim, karara TFF nezdinde itiraz edeceğini açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda; adil bir yargılama için TFF'den; görüşü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmalar ile TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretinin talep edildiği bildirildi. Açıklamada, "Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir" denildi.

Fenerbahçe Tahkim Kurulu'na gidiyor

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