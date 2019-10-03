Fenerbahçe Tahkim'e gidiyor

Fenerbahçe, TFF’nin ‘kural hatası yok’ kararına itiraz edeceğini açıkladı. MHK’nin görüşü ve IFAB ile yapılan yazışmaları talep eden yönetim, “Haklılığımıza güvenimiz tam!..” dedi.

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı "kural hatası" başvurusunu reddetmişti. Sarı-lacivertli yönetim, karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edeceğini açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda; adil bir yargılama için TFF'den; MHK görüşü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmalar ile TFF Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretinin talep edildiği bildirildi. Açıklamada, "Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir" denildi.