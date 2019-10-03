Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrildi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Antalyaspor’u yenerek milli araya kayıpsız girmelerinin önemini vurguladı: “Arada sakatlarımız da iyileşecek. O zaman tutulmayız!”
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün üç gruba ayrılan futbolcular pas ve pres çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekipte hedef, Antalyaspor maçını kazanarak milli araya kayıpsız girmek. Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına 3 puan emri verirken, lige verilecek arada sakatların da takıma katılacağını hatırlattı; o zaman durdurulması çok zor bir takım olacaklarını kaydetti.
MOSES YİNE AYRI ÇALIŞTI
Öte yandan sakat isimlerden Victor Moses dün de takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi devam eden Garry Rodrigues ise kısa süreli bireysel çalışmalara başladı. ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım ise antrenmanda yer almadı. Üç oyuncu yarın kadroda olmayacak. Sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan kaleci Erten Ersu'nun yaklaşık 8 ay sonra topla çalışmalara başladığı açıklandı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
ALTAY'DAN ÖZEL ÇALIŞMA
Derbideki performansıyla büyük övgü toplayan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yaptığı koordinasyon çalışmalarını sosyal medyada paylaştı. Bireysel performans antrenörü Murat Bel yönetimindeki çalışmaları izleyenler Altay'a tam not verdi.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
Fenerbahçeli futbolcuların, Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıkları film oluyor. Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, adı "Ya İstiklal Ya Ölüm" olacak, Fenerbahçeli sporcuların, İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan filmin çekimlerine önümüzdeki yaz başlayacaklarını açıkladı.
UĞURLU YÖNETECEK
Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı 7. hafta maçında Yaşar Kemal Uğurlu'yu görevlendirdi. Ülker Stadı'ndaki mücadelede Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Ok üstlenecek. VAR odasında Fırat Aydınus yer alacak. Fenerbahçe, bugüne kadar Uğurlu'nun idare ettiği 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
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