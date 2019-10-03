03 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla Brezilya'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, milli takım için izleme listesine aldığı belirtiliyor.
Zanka ile birlikte stopere monte edilen Jailson, performansıyla Brezilya'da da dikkat çekti. Sambacılar'ın teknik patronu Tite'nin genç oyuncuyu, milli takım için izleme listesine aldığı belirtiliyor. Jailson, ligin ilk 6 haftasında görev yaptığı stoper mevkisinde maç başına 73.2 pas ve yüzde 91.3 isabet oranının yanı sıra 4.3 gibi ciddi anlamda yüksek uzun top istatistiğiyle göz doldurmuştu.
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