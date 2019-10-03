03 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe kampa girdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.10.2019

, 'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren , Gary Rodrigues ve antrenmanda yer almadı.
İdmanın ardından maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.

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