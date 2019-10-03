03 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...
Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın rotasyonda Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar varken Jailson'u stoperde oynatma sebebi ortaya çıktı. Yanal öte yandan, Jailson ve Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir karar aldı.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:02
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