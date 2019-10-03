03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın rotasyonda Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar varken Jailson'u stoperde oynatma sebebi ortaya çıktı. Yanal öte yandan, Jailson ve Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:02
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

Fenerbahçe'de Jailson'un sezon başından bu yana stoper olarak görev yapması polemik konusu oldu.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

İlk başlarda mecburiyet olan bu durumun, daha sonra Serdar ve Rami'nin iyileşmesine rağmen devam etmesi Ersun Yanal'ın riskli bir karar aldığı yönünde değerlendirildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

Ancak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı'dan vazgeçmiyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

Yanal'ın bu kararında değişen kale vuruşu kuralının etkisi çok yüksek oldu.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...

Oyunu kısa başlatmayı taktik olarak kullanan Yanal, bu noktada Jailson'un takıma katkısını önemli buluyor.

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