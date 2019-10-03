03 Ekim 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse fair play ödülüne aday

Max Kruse'ye büyük onur
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.10.2019

’in 6’ncı haftasında Stadyumu’nda oynanan - derbisi öncesi gerçekleşen seremonide İstiklal Marşı’nı okuyan ve sporseverler tarafından büyük takdir toplayan sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı , Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

'nin Alman yıldızı , 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun bu davranışı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni toplamış ve görüntüsü günlerce paylaşılmıştı.

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