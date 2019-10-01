Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak açıklama! "Fenerbahçe kadar büyük değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bugün resmi sitesinden Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in açıklamalarına yer verdi. Bir dönem Fransa'da Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne, Guingamp ve Metz formalarını da giyen 32 yaşındaki golcü, Fransız ekibinin Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç eski kulübü PSG'nin resmi sitesine verdiği röportajda bu akşam oynanacak maç öncesi Galatasaray'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu açıklamasında; 'Galatasaray büyük bir Türk kulübü fakat Fenerbahçe kadar büyük değil. Her yerde yapılan yeni stadyumlarla Türk futbolu çok gelişti. Bu gelişme birçok kulübe Avrupa kulüpleri önünde yardım ediyor. Bu maçın da çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmaya çalışacak. Galatasaray'ın bazı büyük oyuncuları var fakat ben PSG'nin önde bitireceğini düşünüyorum. Galatasaray stadındaki atmosferiyle üne sahip. Fakat ben PSG'nin bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Paris'in hem ilk 11'inde hem de kulübesinde müthiş oyuncular var. Atmosferden etkilenmeyeceklerdir.' dedi.

Mevlüt Erdinç 2009-2012 seneleri arasında forma giydiği PSG'de çıktığı 110 maçta 30 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı.