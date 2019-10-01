01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak açıklama! "Fenerbahçe kadar büyük değil"

Mevlüt Erdinç'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la karşılaşacak olan Paris Saint-Germain, bugün resmi sitesinden Fenerbahçeli futbolcu 'in açıklamalarına yer verdi. Bir dönem 'da Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne, Guingamp ve Metz formalarını da giyen 32 yaşındaki golcü, Fransız ekibinin Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu eski kulübü PSG'nin resmi sitesine verdiği röportajda bu akşam oynanacak maç öncesi Galatasaray'la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu açıklamasında; 'Galatasaray büyük bir Türk kulübü fakat Fenerbahçe kadar büyük değil. Her yerde yapılan yeni stadyumlarla Türk futbolu çok gelişti. Bu gelişme birçok kulübe Avrupa kulüpleri önünde yardım ediyor. Bu maçın da çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü iki takım da kazanmaya çalışacak. Galatasaray'ın bazı büyük oyuncuları var fakat ben PSG'nin önde bitireceğini düşünüyorum. Galatasaray stadındaki atmosferiyle üne sahip. Fakat ben PSG'nin bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Paris'in hem ilk 11'inde hem de kulübesinde müthiş oyuncular var. Atmosferden etkilenmeyeceklerdir.' dedi.

Mevlüt Erdinç 2009-2012 seneleri arasında forma giydiği PSG'de çıktığı 110 maçta 30 gol atarak takımına büyük katkı sağlamıştı.

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken... Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın ayrılığını beklerken, sürpriz bir ismin takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken...
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu... Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör