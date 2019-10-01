Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın ayrılığını beklerken, sürpriz bir ismin takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





