01 Ekim 2019, Salı

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın ayrılığını beklerken, sürpriz bir ismin takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 13:32
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığının ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal'dan sonra sezonu 6. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk maçta Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettikten sonra 2. haftada Medipol Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenerek yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini verdi.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

3. haftada zorlu mücadelede sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Kanarya, rakibiyle 1-1 berabere kalsa da oynadığı etkili futbolla taraftarların takdirini kazandı.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

4. haftada Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, kural hatası iddialarının damga vurduğu maçtan 3-1 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ı beklerken...

5. haftada Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk eden sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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