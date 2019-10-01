01 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.10.2019

'in 7. haftasında 'u konuk edecek olan , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmada sakatlığı bulunan Moses, Rodrigues ve 'ye gidecek olan yer almadı.

Samandıra 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan idmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Tedavisi devam eden Garry Rodrigues, özel program dahilinde çalışan Moses ve özel ayak tabanlığı yaptırmak için 'ye gidecek olan , antrenmanda yer almadı. derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında tedavisine başlanan Isla da takımla birlikte çalıştı.

Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra 5'e 2 top kapma idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. İdmanın başında Emre Belözoğlu, ve Ersun Yanal'ın bir müddet sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

maçının hazırlıklarını sürdürecek olan , yarın tek idman yapacak.

F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Herkes Ekici ve Zajc'ı beklerken... Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer dönemine ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte damga vuran Kanarya, ara transfer dönemi ve sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın ayrılığını beklerken, sürpriz bir ismin takımdan gönderileceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri... haberin devamı

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