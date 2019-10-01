Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar edilecek mi? TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.



Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında iki kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu. Sarı-lacivertliler, 45+2'de taç atışının el değiştirmemesi ve 47. dakikada Papiss Cisse'nin Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır aut atışı kullanırken ceza sahası içerisinde bulunması nedeniyle 3-1 Alanyaspor lehine biten maçın tekrarını talep etmişti.